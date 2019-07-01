Грузия отозвала посла в Украине

1 июля, 2019, 17:24

Министерство иностранных дел Грузии отозвало посла Грузии в Украине Гела Думбадзе

Об этом сообщает Грузия Online.

Сообщение о ряспоряжени президента Грузии об отзыве Думбадзе получил утром 1 июля. На данный момент причину отзыва посла не называют.

Также вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.

Отметим, Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.