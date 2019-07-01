Главарю террористов "ЛНР" Пасичнику выдвинули новое обвинение

1 июля, 2019, 17:51

1 июля выдвинуто новое подозрение главарю террористов "ЛНР" Леониду Пасичнику за попытку насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность Украины

Об этом сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в заметке на Facebook.

"Сообщено о новом подозрении главарю террористической организации "ЛНР" Леониду Пасичнику по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины ", - говорится в заметке.

По информации следствия, 25.11.2017 постановлением так называемого "народного совета Луганской народной республики" № 753 гражданина Украины (Леонида Пасечника ред.), на основании его добровольного согласия, назначен так называемым "исполняющим обязанности главы Луганской народной республики", после чего последний приступил к исполнению обязанностей, предусмотренных ничтожными актами псевдогосударственными образования "ЛНР".

Леонид Пасечник воплотил свой преступный умысел в сентябре-октябре 2018 года и подал в так называемую "центральную избирательную комиссию ЛНР" заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого "главы ЛНР" и 01.10.2018 его зарегистрировали в качестве кандидата на пост главы террористической организации "ЛНР", по информации сообщения.

В результате проведенных, вопреки действующему законодательству Украины, на отдельных территориях Луганской области, временно неподконтрольные украинской власти, 11.11.2018 так называемых "выборов" избран так называемым "головой" террористической организации "ЛНР".

"Таким образом, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, зная, что "ЛНР" действует вопреки Конституции Украины и нормативно-правовых актов Украины, указанное лицо умышленно, совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией "ЛНР" ", - добавила Сарган.