ГБР подтвердило, что расследует куплю-продажу телеканала "Прямой"
Об этом сообщает ГБР.
"Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможно, учитывая тайну досудебного расследования", - говорится в сообщении.
В ГБР отмечают, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства.
Бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов одним из первых написал в Facebook, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят выемку документов на телеканале "Прямой".
"Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию", - написал Портнов.
- Напомним, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 24 июня пришел на встречу в редакцию телеканала "Прямой", который поддерживает Порошенко, но официально ему не принадлежит.
Читайте также
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!