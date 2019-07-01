ГБР подтвердило, что расследует куплю-продажу телеканала "Прямой"

1 июля, 2019, 18:36

Государственное бюро расследований проводит следственные действия относительно купли-продажи телеканала "Прямой", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко

Об этом сообщает ГБР.

"Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможно, учитывая тайну досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов одним из первых написал в Facebook, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят выемку документов на телеканале "Прямой".

"Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию", - написал Портнов.