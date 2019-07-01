Экс-игрок "Динамо" Алиев рассказал, кто виноват в конфликте между Украиной и Россией

1 июля, 2019, 15:59

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев поделился мнением о конфликте между Украиной и Россией

Слова Алиева приводит Eurosport.

"Сейчас много зомбированных людей живет как в Украине, так и России. Я считаю, что в конфликте между странами виновен Порошенко с его кошельком. Возможно, с приходом Зеленского что-то изменится - все-таки за него проголосовало 73% избирателей. Я знаю Володю лично - мы часто были гостями "95-го квартала" и много общались. Верю, что такой порядочный человек и лидер даст импульс к выходу из кризиса", - сказал Алиев.