Экс-главе АП Януковича Клюеву суд разрешил участвовать в выборах

1 июля, 2019, 10:30

Экс-главе Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Клюеву Кассационный административный суд при Верховном Суде позволил участвовать в досрочных парламентских выборах в народные депутаты 21 июля 2019 года

Об этом его адвокат Юрий Сухов сообщил в Facebook.

Отмечается, что Клюев, постоянно проживающий на территории Украины в Донецке, балотируется кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46.

Ранее сообщалось, что ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы.

21 июня стало известно, что экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев выдвигается кандидатом в народные депутаты .