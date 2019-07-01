Экс-главе АП Януковича Клюеву суд разрешил участвовать в выборах
1 июля, 2019, 10:30
Экс-главе Администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Клюеву Кассационный административный суд при Верховном Суде позволил участвовать в досрочных парламентских выборах в народные депутаты 21 июля 2019 года
Об этом его адвокат Юрий Сухов сообщил в Facebook.
Отмечается, что Клюев, постоянно проживающий на территории Украины в Донецке, балотируется кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46.
Ранее сообщалось, что ЦИК отказала Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы.
21 июня стало известно, что экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев выдвигается кандидатом в народные депутаты .
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна