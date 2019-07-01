Экс-футболист "Шахтера" переходит в российский клуб

1 июля, 2019, 11:52

Экс-игрок "Шахтера" Руслан Кисель решил перебраться в российский клуб

Об этом сообщают росЗМИ.

Украинский полузащитник "Колоса" с Коваливки Руслан Кисель близок к переходу в калининградскую "Балтику", которая выступает во втором по силе российском дивизионе. По данным прессы, стороны уже достигли согласия и уже вскоре о переходе объявят официально.

Кисель является воспитанником клубной академии донецкого "Шахтера", выступал за "Ильичевец", "Десну" и "Олимпик".