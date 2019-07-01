Экс-футболист "Шахтера" переходит в российский клуб
1 июля, 2019, 11:52
Экс-игрок "Шахтера" Руслан Кисель решил перебраться в российский клуб
Об этом сообщают росЗМИ.
Украинский полузащитник "Колоса" с Коваливки Руслан Кисель близок к переходу в калининградскую "Балтику", которая выступает во втором по силе российском дивизионе. По данным прессы, стороны уже достигли согласия и уже вскоре о переходе объявят официально.
Кисель является воспитанником клубной академии донецкого "Шахтера", выступал за "Ильичевец", "Десну" и "Олимпик".
- Напомним, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит" за 10 млн евро.
- Другой футболист "Шахтера Сергей Данченко перешел в" Енисея "в феврале 2019 на правах аренды на полгода, затем перебрался в" Рубину ".
- 19 июня московское "Динамо" объявило о трансфере Ивана Ордеца .
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