Данилюк не видит смысла в визовом режиме с РФ и пообещал продолжение санкций государству-агрессору
1 июля, 2019, 11:37
Секретарь СНБО Александр Данилюк не видит необходимости во введении визового режима с РФ
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
В случае, если визовый режим будет политическим решением, отметил Данилюк, СНБО рассмотрит его практическое применение визового режима.
Также секретарь СНБО отметил, что санкции против страны-агрессора будут продолжены:
"Конечно. Если мы хотим, чтобы Европа и США продолжали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть разногласия в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из ближайших людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем ", - добавил Данилюк.
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