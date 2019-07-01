ЦИК зарегистрировала Балогу и Германа на парламентские выборы
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в понедельник, 1 июля, зарегистрировала еще двух кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду по решению суда.
ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины Ивана Балогу (ОИО № 70) и Николая Германа (ОИО № 203).
Также, ЦИК зарегистрировала уполномоченных лиц политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" и политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
"ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в ряде одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.
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