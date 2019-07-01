Бигари: Второй этап медреформы не начался из-за установки медучреждениями различных программ, которые не могут взаимодействовать

1 июля, 2019, 20:56

Глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, материнства, детства, социальной защиты населения и пенсионеров Киевского облсовета прокомментировала, почему второй этап медицинской реформы не введен

Об этом Наталья Бигари отметила в эфире Еспресо.TV.

Второй этап медицинской реформы должен начаться 1 июля. На его реализацию, а именно на бесплатную диагностику, из бюджета было выделено 2 млрд грн.

"Суть второго этапа заключалась в том, что непосредственно по направлению от семейного врача пациенты должны были получать на втором уровне - в консультативных центрах и поликлинических отделениях больниц - бесплатные диагностические обследования за счет государственных средств", - отметила Бигари.

Главный момент - направление должно быть электронным.

"Для этого надо было создать рабочие места на вторичном уровне (врачи), сделать электронный реестр и главное - обеспечить электронную передачу направлений от семейного врача в поликлинику", - пояснила она.

Депутат Киевского облсовета также отметила, что вина за то, что реформа не заработала, лежит как на государстве, так и на органах местной власти.

"Сказать, что это стопроцентно не справились органы местной власти, нельзя. Потому что во многих городах и районах были закуплены за местные средства компьютеры, закупаются новые программы. Но проблема глобальная: само начало реформы был неправильный. Потому что не было сказано, какие программы должны закупать медицинские учреждения, как эти программы будут между собой сосуществовать и дополнять друг друга ", - сказала депутат.

Она также пояснила: "Первичное звено закупило программы, и они работают в замкнутом круге. Так же и вторичное звено сейчас закупает другие программы, и они работают в замкнутом круге. Соединить сегодня эти программы практически невозможно. И это проблема не местных советов. это проблема на уровне Министерства здравоохранения. Ибо оно должно разработать поэтапный план, как должна "первичка" работать, как "вторичка", и как они должны взаимодействовать между собой ".

По мнению Натальи Бигари, стоило объяснить на уровне областей, что нужно устанавливать единый сервер, который в будущем будет подключен к единому государственному серверу. "И не было бы такого дисбаланса", - подытожила она.