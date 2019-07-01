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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк примет участие в Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто

Арсений Яценюк примет участие в Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто


фото: yatsenyuk.org
Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк примет участие в третьей конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится в Торонто 2-4 июля

3 июля Арсений Яценюк выступит на панельной дискуссии #MakingReformsHappen, пишет пресс-служба партии.

Начало - в 15.30 по местному времени.

"После пяти лет беспрецедентных усилий для внедрения реформ в Украине, ключевые участники процесса реформирования поделятся опытом, как им это удалось, что сработало, а что - нет, как лучше двигаться вперед, чтобы преодолеть препятствия и обеспечить, чтобы результаты реформ были ощутимыми для граждан ", - говорится в программе панельной дискуссии.

Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевая ежегодное международное событие, посвященное экспертном обсуждению прогресса реформ в Украине.

В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.

Традиционно, в Ukraine Reform Conference примут участие иностранные и украинские государственные деятели, бизнесмены топ-уровня, представители стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

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