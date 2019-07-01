Арьев убежден, что Совет Европы может не получить деньги от РФ

1 июля, 2019, 19:50

РФ может отказаться компенсировать членские взносы в Совет Европы за два года финансового шантажа

Об этом заявил в эфире Радио НВ глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Даже после всего этого Россия заявила, что никому ничего не должна, и они требуют дорожную карту. В Совете Европы могут не получить деньги, потому что Россия устами своего заместителя министра финансов сказала, что пока что никто никому ничего не должен", - заметил Арьев.

По его словам, так называемая дорожная карта, которую сейчас требует Россия, может быть таким же шантажом и давлением, как и неуплата взносов в ПАСЕ. Дорожная карта предусматривает новые условия, связанные с Венецианской комиссией, добавил народный депутат.

"Россия оставляет за собой "право" продолжить финансовый шантаж. Другое дело, что Совет Европы оказывается сейчас в очень, дипломатично говоря, неудобной позиции. Потому что он дискредитировал себя, получил Россию и не получил ни одной из тех вещей, которые он стремился получить" , - отметил Арьев.