450-летие Люблинской унии: Литва и Польша готовы совместно защищать идеалы независимости

1 июля, 2019, 18:50

Президенты Литвы и Польши в совместном заявлении в связи с 450-летием Люблинской унии заявили о готовности совместно противостоять многим вызовам и защищать идеалы независимости

Об этом сообщает Польское радио.

"Празднуя 450-летие заключения Люблинской унии, мы склоняем головы перед нашими предками за учреждение визионерской Речи Посполитой обоих народов - государства, построенного на принципах равенства и общей ответственности", - написали президенты Анджей Дуда и Даля Грибаускайте.

Они отметили, что влияние Люблинской унии на укрепление тогдашней гражданской культуры и республиканских идей до сих пор остается ценным вкладом в общественно-политическую жизнь.

"Как и тогда, сейчас мы так же готовы стать вместе перед многими вызовами и защищать идеалы независимости, единства и солидарности. Благодаря построению общего европейского и трансатлантического будущего, введению стратегических энергетических и транспортных проектов, развития активного культурного и научного сотрудничества, мы способствуем созданию благосостояния и безопасности всей Европы", - говорится в заявлении.

По мнению Дуды и Грибаускайте, дух Люблинской унии - взаимоуважение, консенсусные решения и культурное разнообразие - продолжают вести к расширению партнерства между двумя народами.