2 июля атмосферный фронт ослабит жару и принесет кратковременные дожди, - синоптик

1 июля, 2019, 12:37

Во вторник, 2 июля, с севера в Украину приблизится атмосферный фронт

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram-канале .

Атмосферный фронт принесет в северные области Украины, местами на Запад, Центр, а вечером и в Харьковскую кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы.

Столичная жара во вторник ослабнет до + 26 + 28 градусов.

В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов.

Также сообщается, что до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, только на юге и юго-востоке Украины будут высокие градусы.