2 июля атмосферный фронт ослабит жару и принесет кратковременные дожди, - синоптик
1 июля, 2019, 12:37
В Киеве 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы.
Во вторник, 2 июля, с севера в Украину приблизится атмосферный фронт
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Telegram-канале .
Атмосферный фронт принесет в северные области Украины, местами на Запад, Центр, а вечером и в Харьковскую кратковременные дожди и грозы. На остальной территории будет сухо и солнечно.
В Киеве 2 июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы.
Столичная жара во вторник ослабнет до + 26 + 28 градусов.
В среду-четверг воздух станет свежее еще на несколько градусов.
Также сообщается, что до конца недели сильная жара в Украине маловероятна, только на юге и юго-востоке Украины будут высокие градусы.
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