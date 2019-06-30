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Espreso.tvОбществоЗа ложь - к ответственности, - заявление пресс-службы Арсения Яценюка

За ложь - к ответственности, - заявление пресс-службы Арсения Яценюка


фото: nfront.org.ua
За ложь и ее распространение должна и будет неизбежно наступать ответственность в определенный законом способ

Об этом заявили в пресс-службе Арсения Яценюка, комментируя появление в сети интернет очередных информационных провокаций на тему проекта "Стена".

В частности, в пресс-службе отметили, что неоднократно суды разоблачали информационных провокаторов.

Одним из них является некий Шнайдер. В декабре прошлого года суд признал, что Шнайдер у себя на ФБ распространил ложь о том, что Арсений Яценюк "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины за границу миллиарды". Суд обязал это лицо опровергнуть ложь.

Пресс-служба заявляет, что на днях Шнайдер снова распространил провокационную информацию с целью дискредитировать проект "Стена" и лично Арсения Яценюка. И он снова попадет в суд. Проиграв один раз - он проигрывает еще раз.

Также соответствующий судебный иск получит Ирина Угрюмова за распространение лживой информации в ФБ о том, что семья Арсения Яценюка проживает за пределами Украины и владеет незаконными доходами.

Стоит обратить внимание на то, что "уши Москвы" буквально торчат на сайтах, которые "вентилятором" раскинули лживые публикации в интернете. Достаточно обратить внимание на текст на одном из "интернет-бачков", где ясно и очевидно, что слово пост переведен с русского как "посада", хотя речь шла о посте в ФБ (см. скриншот). Показательно, что, отрабатывая годами деньги ФСБ, провокаторы даже не научились делать грамотные переводы, чем выдают своих хозяев и заказчиков.

"Эти лживые твари не знают границ, раз за разом выдавая информационный яд, повторяя одинаковые мантры, заставляя людей невольно принимать ложь, как правду. Мы снова подчеркиваем, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине. Его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют ", - заявили в пресс-службе.

В то же время, пресс-служба обратится к администрации ФБ с требованием заблокировать упомянутых провокаторов.

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