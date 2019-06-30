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Espreso.tvМирИзраиль устанавливает на границе с Газой боевые роботы

Израиль устанавливает на границе с Газой боевые роботы


фото: zbroya.info
Израиль укрепляет границу с сектором Газа, модернизируя наблюдательные пункты и оснащая их новейшими боевыми модулями Sentry Tech, которые представляют собой автоматическую роботизированную систему

Sentry Tech оснащены 5,56 мм или 7,62 мм пулеметом, ракетными установками, боевым лазером и пуленепробиваемым куполом. Модули также имеют датчики и сенсоры, позволяющие своевременно выявлять нарушителей границы и передавать в центр управления всю информацию о них, передает Еспресо.TV со ссылкой на израильский 9 канал .

Чтобы избежать случаев дружественного огня модули также оснащены системой определения свой / чужой по электронным и визуальными метками.

"Комплекс способен самостоятельно обнаруживать и идентифицировать нарушителя, но открывать огонь может только по команде из центра. Стражи башни используются также для визуального наблюдения за местностью", - отмечается в сообщении.

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