В списке "Слуги народа" нашли тех, кто носит флаг РФ и близок к Пшонке

30 июня, 2019, 23:26

Среди кандидатов от президентской партии "Слуга народа" выявлено лиц с довольно неоднозначимы политическими взглядами

Об этом заявил один из лидеров патриотического среды Одессы, в прошлом руководитель местного "Правого сектора" Сергей Стерненко на своем YouTube-канале .

Он обратил внимание на бодибилдера Артема Дмитрука (округ №133, Киевский район Одессы), который ездит на соревнования в Москву, о чем он сам заявляет, и тренируется в спортивной форме с российским триколом. Соответствующее фото у него на Instagram.

Кроме того, в проходной части партийного списка "Слуги народа" значится Ольга Арбуз (№78), чей муж, Дмитрий Кавун, работал в прокуратуре Одессы и попал под действие закона о люстрации, а вместе они, по данным Стерненка (он приводит копии документов ), присоединились к финансированию партии "Наши" Евгения Мураева.

К тому же, Дмитрия Кавуна активист называет кумом Артема Пшонки, сына Виктора Пшонки ( "генерального прокурора Януковича, который известен своей безграничной коррупцией»).

"И не будет лишним сказать, что муж Ольги во время работы в одесской прокуратуре стал близким другом Дениса Черных, который после Майдана сбежал в Москву и стал членом партии Путина" Единая Россия ", - добавил он.

"... Должны бы, пожалуй, баллотироваться в Государственную Думу РФ, но почему-то идут в Верховную Раду Украины", - подытожил Стерненко.

Сергей Стерненко также привел слова Владимира Зеленского, который, напомним, обещал реагировать на достоверные данные о нечестных и нежелательных для его партии кандидатов:

"Вдруг общественность и честная журналистика укажут нам на ошибки - мы их исправим".

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Соответственно, по состоянию на конец июня руководство партии Зеленского отказалось от поддержки Дмитрия Спивака, однако не замечает высказываний Александра Дубинского и его связей с Андреем Портновым, совместно с которым он вступил в публичный конфликт с №4 в списке "Слуги народа" Давидом Арахамия, как и бывшего топ-менеджера ЮКОСа Михаила Соколова, который подписывал меморандум о сотрудничестве с Юрием Бойко.