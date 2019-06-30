В оккупированном Симферополе "суд" отобрал у Крымской епархии ПЦУ главный храм

30 июня, 2019, 09:20

Подконтрольный Москве "суд" в Крыму принял решение отобрать у Крымской епархии канонической Православной церкви Украины ее главный храм, кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе, в здании которого также работает епархиальное управление

Как постановил "арбитражный суд", здание должно быть передано в пользование "министерства имущества" в системе российской оккупационной администрации на полуострове. Крымская епархия ПЦУ также должна оплатить судебные сборы объемом 12 тыс. рублей (сейчас это около 5 тыс. грн), сообщает Радио Свобода .

В российском "Минимущества Крыма" объяснили требование к епархии покинуть здание кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в новую Православную церковь Украины.

Как пояснил представитель Крымской епархии в Европейском суде по правам человека Сергей Заяц, решение фактически означает физическую ликвидацию управления Крымской епархии УПЦ Киевского патриарахата, которая остается без помещения для своей деятельности. По его словам, формальным поводом для судебного иска стала "надуманная задолженность (за аренду) на сумму в 1 гривну". При этом оккупанты, даже не дожидаясь решения своего "суда", начали в здании ремонт, так что через разобранную крышу значительную часть храма подтопило.

По данным Регионального центра прав человека, более 40 общин бывшей УПЦ КП в Крыму по состоянию на 2015 год оставались только 11 из 8 храмами, а по крайней мере в трех случаях оккупанты оформляли изъятие храмов - в Севастополе, Симферополе и селе Перевальном.

Как отмечается, значительная часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата, которая продолжает действовать на оккупированном Россией полуострове. Москва, утверждая о "вступлении Крыма в состав России" как об уже завершено действие, при этом не стала распространять на полуострове влияние непосредственно Российской православной церкви (РПЦ).