В Киеве в результате столкновения на перекрестке перекинулось авто

30 июня, 2019, 16:52

В столице на пересечении Деснянского и Днепровского районов произошло ДТП на перекрестке, в результате которого перекинулось авто

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве на пересечении Деснянского и Днепровского районов, а именно на перекрестке бульвара Перова-проспекта Маяковского с проспектом Ватутина произошло ДТП с опрокидыванием.

Как рассказал Вартовым Еспресо водитель автомобиля Toyota Camry, он двигался по проспекту Маяковского в направлении бульвара Перова, как вдруг его не пропустил на перекрестке автомобиль Ford, который двигался навстречу Toyota по Перова, и на перекрестке пытался выполнить левый поворот - на проспект Ватутина в направлении северного моста.

Свою версию случившегося водитель Ford озвучивать не захотел. От удара в сторону Ford перевернулся. На место ДТП прибыли спасатели и врачи "скорой", однако их помощь никому не понадобилась - участники аварии отделались лишь синяками и испугом. На месте работают патрульные полицейские. Кто же на самом деле нарушил правила проезда перекрестка установят правоохранители.