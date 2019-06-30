В Киеве в результате столкновения на перекрестке перекинулось авто
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве на пересечении Деснянского и Днепровского районов, а именно на перекрестке бульвара Перова-проспекта Маяковского с проспектом Ватутина произошло ДТП с опрокидыванием.
Как рассказал Вартовым Еспресо водитель автомобиля Toyota Camry, он двигался по проспекту Маяковского в направлении бульвара Перова, как вдруг его не пропустил на перекрестке автомобиль Ford, который двигался навстречу Toyota по Перова, и на перекрестке пытался выполнить левый поворот - на проспект Ватутина в направлении северного моста.
Свою версию случившегося водитель Ford озвучивать не захотел. От удара в сторону Ford перевернулся. На место ДТП прибыли спасатели и врачи "скорой", однако их помощь никому не понадобилась - участники аварии отделались лишь синяками и испугом. На месте работают патрульные полицейские. Кто же на самом деле нарушил правила проезда перекрестка установят правоохранители.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна