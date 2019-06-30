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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге порывом ветра опрокинуло батут с детьми, есть пострадавшие

В Кривом Роге порывом ветра опрокинуло батут с детьми, есть пострадавшие


фото: 1kr.ua
В Кривом Роге из-за порыва ветра перевернулся надувной батут, травмированы 5 детей и 2 взрослых

Об этом сообщает управление Национальной полиции в Кривом Роге.

Семь человек, в том числе пятеро детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 в Кривом Роге.

Детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра. Две женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, пятеро детей получили ушибы.

По результатам чрезвычайного происшествия проводится проверка.

 

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