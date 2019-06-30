В Кривом Роге порывом ветра опрокинуло батут с детьми, есть пострадавшие
30 июня, 2019, 18:36
В Кривом Роге из-за порыва ветра перевернулся надувной батут, травмированы 5 детей и 2 взрослых
Об этом сообщает управление Национальной полиции в Кривом Роге.
Семь человек, в том числе пятеро детей, травмированы в результате несчастного случая на аттракционе-батуте в микрорайоне Восточный-2 в Кривом Роге.
Детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра. Две женщины были госпитализированы во вторую городскую больницу, пятеро детей получили ушибы.
По результатам чрезвычайного происшествия проводится проверка.
- 22 июня во Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего на остановке общественного транспорта.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна