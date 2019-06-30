//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Европе из-за аномальной жары погибли восемь человек

В Европе из-за аномальной жары погибли восемь человек


фото: AP
Из-за аномальной жары, от которой страдают страны Центральной Европы, уже погибли восемь человек

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Четыре человека погибли во Франции, две - в Италии, еще две - в Испании.

В ряде стран побиты рекорды высокой температуры за все время наблюдения. Во Франции рекордная отметка 28 июня была превышена почти на два градуса. Новый температурный рекорд для Франции - 45,9 градусов Цельсия. Такая температура в тени наблюдалась неподалеку от Монпелье, на юге страны.

В Польше и Чехии побиты температурные рекорды июня. Там температура 26 июня достигала 38 градусов. 30 июня в Германии, Польше и Чехии ожидается столь же жаркий день.

Наиболее жаркая погода - на юге Франции и в Испании. Там несколько дней подряд температура поднимается выше 40 градусов. На северо-востоке и в центральной части Испании ситуация осложняется пожарами.

Причина нынешней волны высоких температур - жаркий воздух из африканской Сахары. На следующей неделе в Европе должно стать прохладнее.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

30 июня, 2019 воскресенье

29 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать