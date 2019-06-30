В Европе из-за аномальной жары погибли восемь человек
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Четыре человека погибли во Франции, две - в Италии, еще две - в Испании.
В ряде стран побиты рекорды высокой температуры за все время наблюдения. Во Франции рекордная отметка 28 июня была превышена почти на два градуса. Новый температурный рекорд для Франции - 45,9 градусов Цельсия. Такая температура в тени наблюдалась неподалеку от Монпелье, на юге страны.
В Польше и Чехии побиты температурные рекорды июня. Там температура 26 июня достигала 38 градусов. 30 июня в Германии, Польше и Чехии ожидается столь же жаркий день.
Наиболее жаркая погода - на юге Франции и в Испании. Там несколько дней подряд температура поднимается выше 40 градусов. На северо-востоке и в центральной части Испании ситуация осложняется пожарами.
Причина нынешней волны высоких температур - жаркий воздух из африканской Сахары. На следующей неделе в Европе должно стать прохладнее.
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