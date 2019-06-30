В 66 объединенных общинах проходят первые местные выборы
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Еспресо.TV со ссылкой на правительственную пресс-службу.
"Сегодня жители общин избирают менеджеров и управленцев, с которыми вместе строить свое будущее - убежден, успешное и европейское!", - отметил он.
В частности, такие выборы состоятся:
в Винницкой области - в 5 ОТГ;
в Волынской области - в 1 ОТГ;
в Житомирской области - в 2 ОТГ;
в Запорожской области - в 4 ОТГ;
в Ивано-Франковской области - в 1 ОТГ;
в Киевской области - в 5 ОТГ;
в Кировоградской области - в 1 ОТГ;
в Луганской области - в 8 ОТГ;
в Николаевской области - в 12 ОТГ;
в Одесской области - в 4 ОТГ;
в Полтавской области - в 1 ОТГ;
в Ровенской области - в 3 ОТГ;
в Сумской области - в 4 ОТГ;
в Харьковской области - в 1 ОТГ;
в Херсонской области - в 2 ОТГ;
в Хмельницкой области - в 1 ОТГ;
в Черкасской области - в 3 ОТГ;
в Черновицкой области - в 2 ОТГ;
в Черниговской области - в 6 ОТГ.
"Также сегодня будут дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях ", - добавил Зубко.
- Напомним, внеочередные вииборы в Верховную Раду Украины призначенко на 21 июля.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна