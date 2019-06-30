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Espreso.tvОбществоВ 66 объединенных общинах проходят первые местные выборы

В 66 объединенных общинах проходят первые местные выборы

В воскресенье, 30 июня 2019 года, в Украине происходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 66 вновь объединенных территориальных общинах (7 городских, 14 поселковых, 45 сельских ОТГ)

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает Еспресо.TV со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Сегодня жители общин избирают менеджеров и управленцев, с которыми вместе строить свое будущее - убежден, успешное и европейское!", - отметил он.

В частности, такие выборы состоятся:

в Винницкой области - в 5 ОТГ;

в Волынской области - в 1 ОТГ;

в Житомирской области - в 2 ОТГ;

в Запорожской области - в 4 ОТГ;

в Ивано-Франковской области - в 1 ОТГ;

в Киевской области - в 5 ОТГ;

в Кировоградской области - в 1 ОТГ;

в Луганской области - в 8 ОТГ;

в Николаевской области - в 12 ОТГ;

в Одесской области - в 4 ОТГ;

в Полтавской области - в 1 ОТГ;

в Ровенской области - в 3 ОТГ;

в Сумской области - в 4 ОТГ;

в Харьковской области - в 1 ОТГ;

в Херсонской области - в 2 ОТГ;

в Хмельницкой области - в 1 ОТГ;

в Черкасской области - в 3 ОТГ;

в Черновицкой области - в 2 ОТГ;

в Черниговской области - в 6 ОТГ.

"Также сегодня будут дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ. А именно: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях ", - добавил Зубко.

  • Напомним, внеочередные вииборы в Верховную Раду Украины призначенко на 21 июля.
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