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Espreso.tvОбществоУкраина может получить из США радары и высокоточные ракеты, - экс-руководитель ЦРУ

Украина может получить из США радары и высокоточные ракеты, - экс-руководитель ЦРУ


фото: highlandernews.org
Противостоять агрессии России Украина могли бы помочь радары и высокоточные ракеты

Об этом заявил генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью NV.ua .

"Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейная радары, радары защиты от российских ракет", - ответил Петреус на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украины стоит просить у США, исходя из современного арсенала вооружений России .

Однако, по мнению бывшего главы американского ЦРУ, "важно помнить, что оружие является эффективным, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках".

"Поэтому я продолжаю настаивать на важности реформы персонала (в украинской армии - ред.)", - добавил Петреус.

В то же время он высоко оценил "силу и решимость" украинских военных.

"Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит достаточно профессиональной и боевой армии россиян. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы", - признал американский генерал, который ранее руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.

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