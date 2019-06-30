Три года назад от пули снайпера погиб Василий Слепак

30 июня, 2019, 08:15

29 июня 2019 года в Украине и за рубежом почтили память знаменитого оперного певца, воина-добровольца Василия Спивака (позывной "Миф"). В этот день, в 2016-м, он имел последний бой с российскими наемниками вблизи города Дебальцево Донецкой области

Траурные мероприятия прошли в Киеве, Днепре, Львове и других городах, а в Калуше на Ивано-Франковщине именем художника будет названа одна из улиц.

Могилу Василия вместе с его родителями посетил пятый президент Петр Порошенко .

"Стоя перед могилой Василия, мы обещаем, что сделаем все, чтобы Украина была независимой, европейской державой. Такой, о которой мечтал Василий, за будущее которой отдал жизнь. Низкий поклон родителям Василия Слепака, за то, что воспитали великого сына своего народа, на примере которого будут воспитываться поколения украинский.



Молимся за упокой его души. Царство Небесное и светлая память ... ", - написал Порошенко на своей странице.

Справка

До войны Василий уже около 20 лет жил в Париже, где пел в опере.

Во время евромайдан помогал его французском организации, занялся волонтерской деятельностью, ездил на Донбасс. Потом решил вернуться в Украину и тоже пойти на фронт.

29 июня 2019 вместе с собратьями выполнял боевую задачу на Светлодарск дуге.

В свободном доступе есть документальный фильм Леонида Канфера под названием "Моя война. Две жизни Василия Спивака"