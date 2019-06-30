Трамп стал первым действующим президентом США, который побывал в КНДР
Об этом сообщает УНИАН.
Дональд Трамп перед переговорами с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном перешел через границу КНДР и Южной Кореи в демилитаризованной зоне, став первым действующим президентом США, который ступил на северокорейскую землю.
Видео исторического события стремительно разлетелось по СМИ и социальным сетям. На нем можно видеть, как лидеры США и КНДР вместе перешли границу и пожали друг другу руки. После этого Трамп и Ким Чен Ын ступили назад на демилитаризованную зону и провели закрытую встречу.
Как сообщает CNN, в КНДР ранее бывали два экс-президента США: Джимми Картер в 1994 и 2010 годах, а также Билл Клинтон в 2009 году. Оба посетили страну, когда уже покинули пост главы государства.
- 23 июня лидер КНДР Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.
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