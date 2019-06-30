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Espreso.tvКультураСкончалась народная артистка Украины Евгения Дембская

Скончалась народная артистка Украины Евгения Дембская


фото: fakty.ua
На 99-м году жизни в Одессе умерла народная артистка Украины Евгения Дембская

Об этом сообщает Одесский городской совет.

С 1953 года Евгения Дембская сыграла на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного более 200 ролей.

Всю жизнь Евгения Дембская отдала театру. Будучи ведущей солисткой-вокалисткой Одесского академического театра музыкальной комедии, она сыграла более 200 ролей в классическом и репертуаре.

Актриса также успешно снималась в кино. Самая популярная кинороль - Лариса (х / ф "Белая акация", 1958 г.). Евгения Дембская признана зрителями и критиками одним из прославленных мастеров украинской сцены.

В 2000 году Евгении Дембской было присвоено звание народной артистки Украины, в 2007 году она стала кавалером ордена Княгини Ольги III степени.

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