Ровно 24 года назад ушел из жизни Назарий Яремчук. Заболевание раком он получил во время выступлений в Чернобыле

30 июня, 2019, 14:49

30 июня 1995-го от рака желудка умер 43-летний украинский эстрадный певец Назарий Яремчук. Известный исполнением украинских песен: "Червона рута", "Водограй", "Смерекова хата", "Стожари", "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори" и других. Отец певца и композитора, заслуженного артиста Украины Назария Яремчука-младшего и певца, заслуженного артиста Украины Дмитрия Яремчука, а также певицы Марии Яремчук

После аварии на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986-го Назарий трижды приезжал в зону отчуждения и выступал там перед ликвидаторами последствий катастрофы. После очередной поездки в Чернобыль домой он привез костюм, уровень радиации на котором превышал допустимую норму в несколько раз, пишет Gazeta.ua .

Предполагают, что тогда и пустила корни неизлечимая болезнь художника.

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Рассказывает поэт-песенник Андрей Демиденко:

"С Назарием Яремчуком дружили более 20 лет.

Операцию сделали в Канаде.

А раз он выступал в Киеве на Певческом поле. Перед выступлением поставил несколько стульев и прилег на них, но быстро поднялся, с трудом улыбнулся: "Ничего, пройдет, когда я пою - мне легче". На сцену вышел стремительно, пел легко. Но когда помахал к публике рукой, то это у него получилось как-то неуверенно, движения стали вялыми, словно певец прощался со своими слушателями.

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После этого сказал: "Андрюша, жизнь кончена. Давай выпьем". Выпили по бокалу красного вина и расцеловались.

Назарий лег в больницу. У него начались страшные боли. Отказался принимать наркотики, потому что кто-то сказал, что после этого в рай не попадут. После смерти в его руках были видны следы от зубов и ногтей. Так пытался заглушить боль ".

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