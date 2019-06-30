РосТБ готовит фейковый сюжет об "украинских диверсантах" в Донецке, - Информсопротивление
Об этом со ссылкой на собственные оперативные данные сообщает мониторинговая группа Информационное сопротивление .
Основными действующими лицами данного сюжета станут семь украинских военнослужащих, которые передвигались в штаб подразделения на грузовом автомобиле, однако водитель которого отклонился от маршрута и завез военных на временно оккупированную территорию. Там они были задержаны представителями вооруженных формирований Российской Федерации.
"На данный момент наши военные удерживают в Макеевском СИЗО, где с ними" работают "представители российских спецслужб, осуществляя на них психологическое давление. Пленникам розданы для заучивания специально подготовленные тексты, которые они должны будут озвучить на камеры российского пропагандистского канала. Интересная деталь - местных коллаборационистов, которые перешли на службу оккупантам в "органы безопасности" ЛДНР ", к пленным не подпускают на пушечный выстрел", - отмечается в материале.
Российская пропаганда представит свою версию событий, согласно которой "Украинская ДРГ" в составе 8 человек, по приказу командования ООС, направлялась на временно оккупированную территорию для проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры (водоснабжение, электрических сетей и т.д.). Но благодаря бдительности "разведки и контрразведки" ДНР ", была взята в плен во время пересечения линии фронта.
По замыслу информационной провокации, пленные украинские военнослужащие вынуждены рассказать и "подтвердить" под угрозой собственной жизни эту российскую пропагандистскую версию событий, а также будут сфабрикованы документальные доказательства.
"Водитель грузовика, который доставил наших военных в плен, на днях был освобожден из плена в результате договоренностей одного из кандидатов в депутаты ВР с его кумом Владимиром Путиным. По сообщению украинских СМИ, жена одного из пленных обвинила данного военнослужащего в том, что он способствовал попаданию ее мужа и его товарищей в плен ", - отмечает" Инфоррмацийний сопротивление ".
- Напомним, в пятницу, 28 июня 2019, Виктор Медведчук передал украинской стороне четырех человек , находившихся в российском плену.
- Один из них, по имени Дмитрий Большой , находился в розыске как дезертир. СБУ передала его прокуратуре .
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