"В какой момент бывшие члены Партии регионов и топ-менеджмент олигархов стали "новыми политиками", а те, кто прошел Майдан и защищал Украину, проливая свою кровь, стали "старыми"?", - Парубий
Об этом заявил руководитель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .
"Когда мы говорим "старых" и "новых" политиках, я все время вспоминаю своих собратьев в Верховной Раде Украины. Например, мажоритарщика Михаила Бондаря, сотника 10-й сотни Самооборона Майдана. Сразу после Майдана он ушел на фронт в составе батальона Национальной гвардии. Был ранен у Славянская, вернулся, стал народным депутатом Украины и показал просто блестящую работу в округе на Львовщине", - отметил политик.
По его словам, когда теперь некоторые политсилы говорят, что такие фигуры это "старые" политики", у него возникает" большой знак вопроса ".
"В какой момент бывшие члены Партии регионов и топ-менеджмент олигархов стали" новыми политиками ", а те украинские общественные деятели, которые прошли Майдан, которые защищали Украину, проливая свою кровь, и показали себя эффективными политиками, в какой момент они стали "старыми "политиками", - подытожил Парубий.
Читайте также
-
24 июня, 2019 Виталий Портников: Это может быть сессия позора
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна
-
20 июня, 2019 Думай и богатей - 5 книг о том, как достичь успеха
Читайте также
-
-
-
20 июня, 2019 Виталий Портников: Сделка Трампа и Путина возможна