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Espreso.tvОбщество"В какой момент бывшие члены Партии регионов и топ-менеджмент олигархов стали "новыми политиками", а те, кто прошел Майдан и защищал Украину, проливая свою кровь, стали "старыми"?", - Парубий

"В какой момент бывшие члены Партии регионов и топ-менеджмент олигархов стали "новыми политиками", а те, кто прошел Майдан и защищал Украину, проливая свою кровь, стали "старыми"?", - Парубий

Михаил Бондарь на фронте. Четвертый слева
Искусственно начатая дискуссия о различиях между "новыми" и "старыми" политиками является технологией антиукраинских сил

Об этом заявил руководитель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV .

"Когда мы говорим "старых" и "новых" политиках, я все время вспоминаю своих собратьев в Верховной Раде Украины. Например, мажоритарщика Михаила Бондаря, сотника 10-й сотни Самооборона Майдана. Сразу после Майдана он ушел на фронт в составе батальона Национальной гвардии. Был ранен у Славянская, вернулся, стал народным депутатом Украины и показал просто блестящую работу в округе на Львовщине", - отметил политик.

По его словам, когда теперь некоторые политсилы говорят, что такие фигуры это "старые" политики", у него возникает" большой знак вопроса ".

"В какой момент бывшие члены Партии регионов и топ-менеджмент олигархов стали" новыми политиками ", а те украинские общественные деятели, которые прошли Майдан, которые защищали Украину, проливая свою кровь, и показали себя эффективными политиками, в какой момент они стали "старыми "политиками", - подытожил Парубий.

 

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