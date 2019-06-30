Приемную Бойко в Харькове "украсили" красной краской
30 июня, 2019, 11:07
Харьковский офис Юрия Бойко и политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" сегодня ночью неизвестные облили красной краской. Произошло это в ночь с 20 на 30 июня 2019 года
Поврежден фасад, окна и двери, передает UA Харьков .
"Неизвестные облили краской офис. Кто это был - мы не знаем. Внутри приемной были охранники. Пытались ли они догнать кого-то - сейчас сказать мы не можем. Надо смотреть видео с камер наблюдения", - отметил член партии Андрей Лесик.
Информацию о происшествии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан.
По словам пресс-секретаря полиции Харьковщины Оксаны Калмыковой, сейчас идет следственная проверка.
Открыто уголовное производство по статье "хулиганство".
- Приемную открыли в среду, 26 июня. На следующий день ночью неизвестные повредили офис: разбили зеркальные двери, разорвали баннер и облили территорию зеленкой.
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