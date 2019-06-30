Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

30 июня, 2019, 21:08

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать с концертами в России после начала массовых протестов в Грузии

Об этом Катамадзе написала в facebook, сообщает "Грузия Online" .

Также певица поддержала требование протестующих об отставке главы грузинского МВД.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что и каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера. Россия - оккупант, Путин - наш общий враг", - написала Катамадзе.

Накануне Нино Катамадзе выступила с концертом в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", из-за чего подверглась резкой критике в Грузии. По словам певицы, это был самый тяжелый концерт в ее жизни, где она объявила о прекращении своей концертной деятельности в России.