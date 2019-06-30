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Espreso.tvМирНино Катамадзе отказалась от концертов в России

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России


фото: radiosvoboda.org
Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе отказалась выступать с концертами в России после начала массовых протестов в Грузии

Об этом Катамадзе написала в facebook, сообщает "Грузия Online" .

Также певица поддержала требование протестующих об отставке главы грузинского МВД.

"Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что и каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера. Россия - оккупант, Путин - наш общий враг", - написала Катамадзе.

Накануне Нино Катамадзе выступила с концертом в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", из-за чего подверглась резкой критике в Грузии. По словам певицы, это был самый тяжелый концерт в ее жизни, где она объявила о прекращении своей концертной деятельности в России.

  • Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
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