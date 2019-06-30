На Николаевщине горят поля с пшеницей
30 июня, 2019, 10:04
В Николаевской области вечером в субботу, 29 июня 2019 года, с разницей в полчаса произошел пожар сразу на двух полях с пшеницей на корню
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"29 июня в 16:42 вблизи селе Таборовка Вознесенского района на поле ООО" Дружба "(общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидировали в 17:45 на площади 23 га.
Второй пожар произошел в течение получаса после первой.
"29 июня в 17:11 вблизи селе Пески Баштанского района на поле ООО" Головченко "(общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню", - информируют спасатели
В 18:30 возгорание площадью 14 га потушен.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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