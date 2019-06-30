На гей-параде в Париже требовали разрешения на искусственное оплодотворение для ЛГБТ
Главным политическим лозунгом парада стало требование выполнить предвыборное обещание Эммануэля Макрона и предоставить однополым парам, наравне с гетеросексуальными, права на вспомогательные репродуктивные технологии - "без ограничений", передает RFI .
Чаще всего речь в таком случае речь идет о экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).
Обсуждение соответствующего закона должно начаться во французском парламенте этой осенью.
Участников акции в этом вопросе поддержала госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и борьбы с дискриминацией Марлен Шьяппа, которая лично присоединилась к акции.
Вместе с тем, радиостанция сообщает о росте во Франции количества случаев применения физчиного насилия и нанесение телесных повреждений на основании ненависти к ЛГБТ. Согласно ежегодному отчету французской организации SOS Homophobie, случаи физической агрессии по отношению к ЛГБТ в 2018 году выросли на 66% по сравнению с 2017 годом (231 случай нападения против 139).
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