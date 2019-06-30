На гей-параде в Париже требовали разрешения на искусственное оплодотворение для ЛГБТ

30 июня, 2019, 12:52

В Париже в субботу, 29 июня 2019 года, прошел ежегодный, 41-й по счету гей-парад. Его участники марша, которые прошли от Монпарнаса до площади Республики, требовали предоставить однополым парам "все права" на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

Главным политическим лозунгом парада стало требование выполнить предвыборное обещание Эммануэля Макрона и предоставить однополым парам, наравне с гетеросексуальными, права на вспомогательные репродуктивные технологии - "без ограничений", передает RFI .

Чаще всего речь в таком случае речь идет о экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Обсуждение соответствующего закона должно начаться во французском парламенте этой осенью.

Участников акции в этом вопросе поддержала госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами и борьбы с дискриминацией Марлен Шьяппа, которая лично присоединилась к акции.

Вместе с тем, радиостанция сообщает о росте во Франции количества случаев применения физчиного насилия и нанесение телесных повреждений на основании ненависти к ЛГБТ. Согласно ежегодному отчету французской организации SOS Homophobie, случаи физической агрессии по отношению к ЛГБТ в 2018 году выросли на 66% по сравнению с 2017 годом (231 случай нападения против 139).