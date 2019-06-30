На День Конституции глава офиса президента Богдан отдохнул в компании с Лободой и Пирожковым

30 июня, 2019, 19:33

На День Конституции глава Офиса президента Андрей Богдан танцевал на концерте Светланы Лободы и Александра Ревы (сценическое имя - Артур Пирожков) в столичном клубе Queen

Об этом сообщает Telegram канал УП. Off the record.

На опубликованном видео видно, как все в зале танцуют под песню Пирожкова.

Богдан в это время смотрит в свой смартфон.

Позже в сети также появились кадры любительской съемки, как Богдан довольно раскованно танцует с другими, однако вскоре они были удалены.

В комментарии изданию TheBabel политик подтвердил подлинность видео и сведений о своем пребывании в тот вечер в клубе.

"Вообще-то артист Александр Ревва - гражданин Украины (родился в Донецке - ред.). Очень патриотичный парень", - сказал политик.

При этом он отметил, что не является поклонником Пирожкова.

По словам же Лободы, концерт был посвящен не только Дню Конституции, но и свадьбе младшей сестры Ксении. Фотографии с этого события она выставила у себя в Instagram .

Это первый громкий концерт Лободы в Киеве после ее длительного пребывания в Москве.