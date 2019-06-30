На День Конституции глава офиса президента Богдан отдохнул в компании с Лободой и Пирожковым
Об этом сообщает Telegram канал УП. Off the record.
На опубликованном видео видно, как все в зале танцуют под песню Пирожкова.
Богдан в это время смотрит в свой смартфон.
Позже в сети также появились кадры любительской съемки, как Богдан довольно раскованно танцует с другими, однако вскоре они были удалены.
В комментарии изданию TheBabel политик подтвердил подлинность видео и сведений о своем пребывании в тот вечер в клубе.
"Вообще-то артист Александр Ревва - гражданин Украины (родился в Донецке - ред.). Очень патриотичный парень", - сказал политик.
При этом он отметил, что не является поклонником Пирожкова.
По словам же Лободы, концерт был посвящен не только Дню Конституции, но и свадьбе младшей сестры Ксении. Фотографии с этого события она выставила у себя в Instagram .
Это первый громкий концерт Лободы в Киеве после ее длительного пребывания в Москве.
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