КИУ рассказал об основных нарушениях на местных выборах в 66 общинах

30 июня, 2019, 14:38

Комитет избирателей Украины (КИУ) фиксирует незначительные нарушения на выборах в 66 объединенных общинах, которые проходят в воскресенье, 30 июня 2019 гогда

Об этом рассказывает пресс-служба организации.

"Наблюдатели КИУ отмечают, что по состоянию на 12:00 избирательный процесс без значительных нарушений. Нарушение редкость и касаются таких проблем, как недопуск наблюдателей на подготовительные заседания, нарушение тайны голосования и попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов", - отмечается в сообщении.

Так, попытки выдачи бюллетеней без надлежащих документов зафиксированы в Радивиловском и Сарненскому районах Ровенской области, в Гороховской ОТГ Николаевской области.

Отдельные проблемы, связанные с нарушением тайны голосования, фиксировались в Николаевской области. Так, на избирательном участке в селе Мигия Первомайского района УИК было неправильно обустроены и расположены кабинки для тайного голосования. В результате избиратели могли наблюдать как голосуют другие граждане. После замечания наблюдателей КИУ комиссия устранила нарушения.

Также среди проблем - попытки недопуска наблюдателей на заседания комиссий. В Николаевской области в с. Новомарьевка члены УИК пытались не допустить наблюдателя КИУ на утреннее заседание комиссии, считая, что наблюдатель имеет право находиться на участке только с восьми утра. После общения с комиссией и ссылки на нормы Закона комиссия допустила представителя КИУ к наблюдению.

Наблюдатели КИУ сообщают об отдельных случаях голосования лиц, которые не были включены в список для голосования. Так, в Черкасской области в Драбовском ОТГ на участке № 79 в с. Драбов член этой УИК от ВО "Батькивщина" проголосовал, хотя и не был зарегистрирован как избиратель на этом участке. Другие члены УИК вызвали полицию.

На отдельных участках имеют место организационные проблемы. Так, в Паланского ОТГ в селе Юрковка Черкасской области отсутствует журнал регистрации, в результате чего наблюдатели регистрируются на обычном листе бумаги. На одном из участков на выборах депутатов Сутискивського сельского совета Тывровского района Винницкой области наблюдателями КИУ обнаружено, что избиратели одного из округов ошибочно получили бюллетени другого округа.