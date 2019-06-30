Этот день в истории: в день рождения Шухевича восстановлено Украинское государство

30 июня, 2019, 12:30

Премьер УД Ярослав Стецько с женой Славой, которая со временем вернется в уже независимую Украину и возглавит здесь партию КУН фото: zbruc.eu

30 июня 1941 года в оставленном советскими войсками Львове на собрании, созванном членами ОУН (б), провозглашено создание Украинского государства и сформировано его правительство - Украинское государственное правление - во главе с Ярославом Стецько. Украинское государство просуществовало чуть больше двух месяцев и было ликвидировано решением рейсхминистра по делам восточных территорий Альфреда Розенберга после ареста Степана Бандеры и Ярослава Стецько, которые отказались отозвать "Акт провозглашения Украинского государства"

Об этом рассказывает просветительский проект JNSM .

С началом Великой Отечественной войны Бандера и его заместитель по провода ОУН (б) Ярослав Стецько с группой сторонников прибыли в Украину, однако 29 июня при попытке попасть во Львов Бандера был задержан немцами и выслан в Краков. 30 июня 1941 вместе с подразделениями вермахта во Львов вошли подразделения украинского батальона "Нахтигаль" во главе с Романом Шухевичем и в тот же день в доме "Просвита" на площади Рынок Стецько с шестью десятками соратников провел собрание, на котором около 8 вечера было провозглашено создание "нового Украинского государства" и сформировано правительство во главе со Стецько. В тот же день на башне Княжеской горы был поднят желто-голубой флаг, а сам "Акт" было зачитано по местному украинскому радио.

Читайте также: Как на день рождения Шухевича во Львове восстанавливали Украинское государство

В дальнейшем "Акт провозглашения Украинской Державы" был несколько отредактирован - в его названии "провозглашение" было заменено на "восстановление", в тексте была изъята упоминание о намерении "бороться против московской оккупации совместно с союзной немецкой армией", состояние собрание, принявшее "Акт" был изменен с "собрания" на "национальное собрание украинцев". В таком виде документ был распространен активистами ОУН, которые специальными группами были отправлены в Центральной и Восточной Украине для формирования националистического подполья.

Несмотря на то, что "Акт восстановления Украинского государства" был поддержан митрополитами УГКЦ Андреем Шептицким и УАПЦ Поликарпом Сикорским, он вызвал осуждение со стороны ОУН Андрея Мельника, а также атамана Украинской повстанческой армии Бульбы Боровца, который считал его несвоевременным и противоречащим политике правительства УНР в изгнании.

Читайте также: 10 важных фактов о Степане Бандере

После очередного отказа отозвать Акт 15 сентября Стецько и Бандера были арестованы гестапо и с января 1942 помещены в концлагерь Заксенхаузен.

"При отсутствии руководства Украинское государство, большинство членов правительства которой были также репрессированы немцами, прекратила свое существование", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, события 30 июня стали чрезвычайно мощным толчком в деле развертывания украинского Сопротивления во время Второй мировой.

Примечательно и то, что 30 июня - это еще и день рождения Шухевича, головномандующего Украинской повстанческой армии (УПА), собранной воедино с отрядов различных нелегальных политических движений и фракций.

Роман Шухевич и Осип Дьяков (источник - Ukrainian Military Honour)