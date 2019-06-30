ЦИК проверяет показания о наличии двойного гражданства у кандидата от "Слуги народа" Куницкого

30 июня, 2019, 08:51

В Центризбиркоме заявили, что располагают данными о наличии у кандидата в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта гражданина Израиля

Информацию об этом 29 июня подтвердил советник председателя ЦИК Александр Остапа, сообщает Украинская правда со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".

"Есть материалы о том, что в Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте ... Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование (данной информации - ред.). Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остапа.

Представитель ЦИК не уточнил, сколько времени может занять проверка полученной информации.