ЦИК проверяет показания о наличии двойного гражданства у кандидата от "Слуги народа" Куницкого
30 июня, 2019, 08:51
В Центризбиркоме заявили, что располагают данными о наличии у кандидата в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" Александра Куницкого двойного гражданства и паспорта гражданина Израиля
Информацию об этом 29 июня подтвердил советник председателя ЦИК Александр Остапа, сообщает Украинская правда со ссылкой на гражданскую сеть "Опора".
"Есть материалы о том, что в Куницкого есть двойное гражданство и о паспорте ... Сейчас в ЦИК есть все доказательные документы. В настоящее время проводится исследование (данной информации - ред.). Когда оно будет завершено, будет принято соответствующее решение", - заявил Остапа.
Представитель ЦИК не уточнил, сколько времени может занять проверка полученной информации.
- Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове.
- Внефракционный нардеп Андрей Денисенко представил документальные подтверждения израильского гражданства этого кандидата. При этом, по данным Денисенко, Куницкий часто бывает в России и для пересечения границы со страной-агрессором то использует израильский паспорт, а не украинский.
- Сам Куницкий наличие гражданства Израиля отрицает.
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