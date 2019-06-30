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Espreso.tvМирБританские журналисты назвали имя генерала ГРУ, руководившего из Лондона отравлением Скрипалей

Британские журналисты назвали имя генерала ГРУ, руководившего из Лондона отравлением Скрипалей

Денис Вячеславович Сергеев
Вместе с агентами российского Главного разведывательного управления "Петровым" и "Бошировим" в Британию накануне покушения на перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию прибыл гражданин РФ Денис Вячеславович Сергеев, 1973 года рождения. Его оперативное псевдо - "Федотов". Воинское звание - генерал-майор

Он отдал террористам непосредственные приказы и осуществлял общее руководство операцией, находясь при этом в Лондоне, передает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Сергеев прибыл в лондонский аэропорт "Хитроу" утром в пятницу, 2 марта, и вылетел обратно во второй половине дня в воскресенье, 4 марта. В этот же день ядовитое вещество "Новичок" было нанесено на ручку входной двери Скрипаля.

В Лондоне Сергеев поселился у вокзала Паддингтон, тогда как "Петров" и "Боширов" сняли номер в гостинице в районе Боу на востоке Лондона.

Федотов бывал в Британии и раньше - в 2016 и 2017 годах. Причем 2017 Сергеев находился в стране одновременно с полковником Александр Мышкиным. Не исключено, что именно в тот приезд Мышкина и сформировался план отравлению Скрипаля.

Справка

Сергеев родился в 1973 году в городе Ушарал на юго-востоке Казахстана.

Человек с такими и как в него фамилии, имени, отчества и датой рождения была среди выпускников Екатеринбургского суворовского училища за 1990 год.

В начале 2000-х Сергеев переехал в Москву и поступил в Военную академию министерства обороны. Это учебное заведение в РФ известный как "Консерватория" - кузница кадров для российской военной разведки.

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