Благодаря титанической работе Княжицкого не только принят закон о защите украинского языка, но и начато полноценное финансирование украинского кинематографа, - Парубий
В высшем органе законодательной власти должны быть такие люди, как нынешний глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, заявил руководитель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.
"Николай Княжицкий - человек, который сделал невероятные вещи за тех пять лет работы в Верховной Раде Украины. В большой степени благодаря ему мы увидели украинские фильмы и увидели кардинальное увеличение финансирования для создания украинского фильма. Это человек, который все эти годы работал системно и упорно над созданием масштабного, крупного закона о языке. Благодаря ему этот закон и появился, и был проголосован в Верховной Раде Украины. А нас хотят убедить, что такие люди это, оказывается, уже "старая" политика ", - пояснил действующий спикер парла енту.
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"Я хочу подчеркнуть: такие люди, как Николай Княжицкий, являются примером, как должен действовать депутат Верховной Рады Украины.
Такие люди, как Княжицкий, являются образцом того, как должен действовать украинский народный депутат ", - добавил Парубий.
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