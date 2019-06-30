30 июня на фронте: враг 8 раз нарушил режим тишины

30 июня, 2019, 19:25

30 июня на фронте российские оккупационные войска совершили восемь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи населенного пункта Марьинка, по направлению Трудовская - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП; неподалеку Лебединского, по направлению Ужовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; возле Широкино, по направлению Саханки - из автоматических гранатометов; неподалеку Опытного, по направлению Спартака - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; окраины населенного пункта Павлополь, из направления Украинского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Луганского, по направлению Нижнего Лозового- из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП; окраины Новолуганское, из направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм;

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.