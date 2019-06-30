29 июня на фронте: с украинской стороны - раненый и травмированный, с российской - 2 уничтоженных, раненый
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 30 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
В результате обстрелов со стороны российских и наемников один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму.
"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям", - добавили в Минобороны.
По данным военной разведки Украины, 29 июня двух оккупантов уничтожено и еще один ранен.
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