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Espreso.tvОбщество29 июня на фронте: с украинской стороны - раненый и травмированный, с российской - 2 уничтоженных, раненый

29 июня на фронте: с украинской стороны - раненый и травмированный, с российской - 2 уничтоженных, раненый

29 июня 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 30 июня, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В результате обстрелов со стороны российских и наемников один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям", - добавили в Минобороны.

По данным военной разведки Украины, 29 июня двух оккупантов уничтожено и еще один ранен.

 

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