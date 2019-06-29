Из Украины в Италию запускают паром

29 июня, 2019, 21:11

С украинского Черноморска в итальянский Бари будет курсировать паром

Об этом сообщает "Правительственный портал" в facebook.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италии.

Бари - приморский город в южной Италии. Это один из самых крупных городов региона рядом с Неаполем, большой туристический и экономический центр и самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

Черноморск - один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн т.