Впервые за пять лет переговоры президентов США и России прошли без консультаций с Украиной. И это очень тревожный сигнал, - Порошенко

29 июня, 2019, 13:07

Принцип "Ничего об Украине без Украины" был нарушен в первый же месяц каденции нового главы государства. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Японии во время саммита "Большой двадцатки" состоялась без предварительных консультаций с украинской стороной, и это очень опасно

Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил 28 июня 2019 года во время выступления перед сторонниками в Тернополе, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЕС.

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"5 лет, пока я был президентом, никакие санкции из России не были сняты. Никто не решался без Украины говорить об Украине. Это была наша позиция. А сейчас судьбу Украины обсуждают везде в мире - только без Украины! Раньше перед любыми контактами с Москвой наши европейские или американские партнеры обязательно координировались со мной. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина. Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите "Большой двадцатки" в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. Отсутствие звонка - это очень и очень тревожный сигнал ", - предостерег Порошенко.