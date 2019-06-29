Впервые за пять лет переговоры президентов США и России прошли без консультаций с Украиной. И это очень тревожный сигнал, - Порошенко
Об этом лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил 28 июня 2019 года во время выступления перед сторонниками в Тернополе, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ЕС.
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"5 лет, пока я был президентом, никакие санкции из России не были сняты. Никто не решался без Украины говорить об Украине. Это была наша позиция. А сейчас судьбу Украины обсуждают везде в мире - только без Украины! Раньше перед любыми контактами с Москвой наши европейские или американские партнеры обязательно координировались со мной. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина. Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите "Большой двадцатки" в Японии - первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. Отсутствие звонка - это очень и очень тревожный сигнал ", - предостерег Порошенко.
- Напомним, "на полях" саммита в городе Осака (Япония) Путин разговаривал с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в течение 1 часа 20 минут.
- Обсуждались вопросы Украины, Сирии, Ирана, Венесуэлы, а также двусторонние отношения.
- Обоих лидеров сопровождали министры финансов их стран. Как не исключают обозреватели, следовательно, речь могла идти об ослаблении финансовых санкций, введенных США и другими странами Запада в отношении Российской Федерации после вооруженного вторжения на суверенную территорию Украины.
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