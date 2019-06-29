В столице на скользкой дороге авто влетело в отбойник, есть пострадавшая

29 июня, 2019, 17:11

В Киеве на улице Елены Телиги на скользкой дороге занесло авто, в результате ДТП травмировалась девушка

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Подольском районе, на улице Елены Телиги произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, автомобиль ВАЗ-2109 двигался по улице Телиги от Дорогожичей в направлении Петровки.

По предварительным данным, из-за мокрой во время дождя дороги ВАЗ занесло, и он левым передним крылом врезался в отбойник слева, разделяющий встречные потоки автомобилей. От удара машину закрутило против часовой стрелки, и авто достало отбойник задом справа.

В результате ДТП пострадала девушка 22 лет, которую с ссадинами и ушибами забрала "скорая". Отметим что, в момент столкновения с отбойником в авто не врезались другие участники дорожного движения, иначе это могло привести к фатальным последствиям. К счастью, обошлось... Битый автомобиль уже убрали из левого ряда и проезду автомобилей ничего не мешает. На месте работают патрульные полицейские.