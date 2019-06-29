УГКЦ будет просить Папу Римского о собственном патриархате
Об этом он заявил 28 июня в интервью Религиозно-информационной службе (РИСУ).
По его словам, греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат.
"Наш способ упорядочить пастырскую жизни соответствует способу существования именно патриарших структур. И мы сами учимся так жить", - отметил он.
В свою очередь Папа Римский, подчеркнул Святослав, в целом поддерживает этот устрой.
"Мы не берем миро из Ватикана где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было посвящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, ибо разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права ", - рассказал руководитель УГКЦ.
На сегодня сделано уже много для признания за украинскими греко-католиками своего патриархата, добавил Святослав. Окончательное же решение зависит от Ватикана.
"Поэтому мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея ", - подытожил глава церкви.
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