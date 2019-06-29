Разоблачена сеть "реабилитационных центров", которая ежедневно приносила 12 тыс. грн "прибыли"

29 июня, 2019, 13:30

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления полиции Донецкой области, под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факты трудовой эксплуатации граждан в "реабилитационных центрах", созданных под вывеской всеукраинской благотворительной организации. Доказательства собирали несколько месяцев

Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу, рассказывает Департамент коммуникаций МВД.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Установлен организатор группы - гражданин РФ.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

С "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек. Состояние их здоровья проверят медики.

Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У "пациентов" - мужчин и женщин, изымали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках.

"Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли в "благотворительной" организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одного "реабилитационного центра" он получал до 4 тыс. грн в день.

Сейчас продолжаются обыски.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ( "Торговля людьми"). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ведется досудебное расследование.