//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазоблачена сеть "реабилитационных центров", которая ежедневно приносила 12 тыс. грн "прибыли"

Разоблачена сеть "реабилитационных центров", которая ежедневно приносила 12 тыс. грн "прибыли"

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления полиции Донецкой области, под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факты трудовой эксплуатации граждан в "реабилитационных центрах", созданных под вывеской всеукраинской благотворительной организации. Доказательства собирали несколько месяцев

Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу, рассказывает Департамент коммуникаций МВД.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Установлен организатор группы - гражданин РФ.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

С "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек. Состояние их здоровья проверят медики.

Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У "пациентов" - мужчин и женщин, изымали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках.

"Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли в "благотворительной" организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одного "реабилитационного центра" он получал до 4 тыс. грн в день.

Сейчас продолжаются обыски.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ( "Торговля людьми"). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ведется досудебное расследование.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 июня, 2019 суббота

28 июня, 2019 пятница

больше новостей

29 июня, 2019 суббота

28 июня, 2019 пятница

27 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать