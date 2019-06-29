Разоблачена сеть "реабилитационных центров", которая ежедневно приносила 12 тыс. грн "прибыли"
Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу, рассказывает Департамент коммуникаций МВД.
В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области пресекли деятельность трех таких центров - в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Установлен организатор группы - гражданин РФ.
Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.
С "трудовых лагерей" освобождены около 100 человек. Состояние их здоровья проверят медики.
Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.
У "пациентов" - мужчин и женщин, изымали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках.
"Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.
Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли в "благотворительной" организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одного "реабилитационного центра" он получал до 4 тыс. грн в день.
Сейчас продолжаются обыски.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины ( "Торговля людьми"). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ведется досудебное расследование.
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