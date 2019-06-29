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Espreso.tvОбщество"Все перекручивается в другую сторону". Отец пленного моряка прокомментировал спор Зеленского с Климкиным

"Все перекручивается в другую сторону". Отец пленного моряка прокомментировал спор Зеленского с Климкиным

Отец захваченного украинского моряка Василия Сороки Виктор отреагировал на конфликт президента Владимира Зеленского и главы МИД Украины Павла Климкина вокруг освобождения моряков. Виктор Сорока убежден, что вариант признания пленными своей вины, как того хочет Россия, недопустимый

Об этом он заявил в комментарии InfoResist.

"Я бы не хотел, чтобы наша власть сегодня разговаривала между собой на эмоциях. Потому что это не ведет к решению проблемы. Мы хорошо понимаем, что наши ребята стали заложниками геополитической борьбы, но одновременно уже и не являются детьми - они военнослужащие, офицеры ВСУ. И они не поплыли на рыбалку, а не поплыли на прогулку, они выполняли задачи в целях сохранения независимости и территориальной целостности Украины. Хотелось бы, чтобы об этом помнили те, кто хочет решить вопрос ", - сказал Сорока.

"И очень не хотелось бы, чтобы наши военнопленные были вынуждены признать свою вину, что они виноваты, а Россия - нет. Потому что с самого начала было заявлено, что они военнопленные и никаких законов не нарушали. А ситуация складывается так, что все перекручивается в другую сторону, их поставят перед выбором - признайте свою вину и вы будете дома. Я даже не могу сказать, что делать в этой ситуации ", - отметил Сорока-старший.

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Вместе с тем мужчина считает, что освободить украинских моряков без американского вмешательства будет невозможно. При этом он не рассчитывает на поддержку Европы, в частности Германии и Франции, учитывая возвращение российской делегации в ПАСЕ.

В комментарии изданию Виктор Сорока также рассказал о состоянии своего сына Василия:

"Там они и были в Лефортово, никуда их не перевозили. Знаю, что Василия возили на обследование после операций по ранению, прописали какие-то примочки, адвокат сказал, что он уже может рукой взять стакан и может стрелять. Я ему в письме написал: сын , возвращайся скорее, потому что твоя помощь очень нужна, потому что ты можешь снова стрелять. Решил потроллить ФСБшников, которые читают эти письма ".

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