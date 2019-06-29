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Espreso.tvОбщество"Си Бриз-2019": в Одессу прибыли первые транспортные самолеты НАТО, ждут новый десантный катамаран и ракетный эсминец США

"Си Бриз-2019": в Одессу прибыли первые транспортные самолеты НАТО, ждут новый десантный катамаран и ракетный эсминец США

Американский самолет C-130J Hercules и британский транспортник A400 Atlas доставили в Одессу оборудование, снаряжение и первых участников предстоящих международных учений "Си Бриз-2019"

Они приземлились в четверг, 27 июня 2019 года, пишет местная газета Думская.net.

"Герулес" прибыл в 14:16. Выгрузив оборудование, примерно через полтора часа "американец" отправился в обратный путь на военную базу Рамштайн, что в Германии.

В 17:08 приземлился четырехмоторный турбовинтовой гигант А400 Atlas ВВС Великобритании. Он доставил бойцов морского спецотряда Соединенного Королевства. Осторожные британцы приземлились не сразу, а по соображениям безопасности сначала сделали проход над взлетной полосой.

Самолет следовал из базы RAF в Брайз Нортон и привез бойцов Special Boat Service - "Особой лодочной службы". Британцы по традиции взяли с собой полный запас оборудования, снаряжения и провианта, включая питьевую воду, на все дни учений.

Кроме того, один из новейших американских десантных кораблей США - катамаран USNS Yuma - сейчас находится в Мраморном море и направляется к проливу Босфор. Через несколько часов он должен войти в акваторию Черного моря.

Вместе с ним в Одессу должен прийти американский ракетный эсминец USS Carney DDG64.

"Если с эсминцами типа "Арли Берк" мы хорошо знакомы, то новейший транспортно-десантный корабль одесситы увидят впервые. Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не красится", - отмечается в сообщении.

Это восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина - 103 метра, ширина - 28,5 метров.

Четыре дизельные двигатели суммарной мощностью 86 тыс. лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (79 км / ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт более 300 морских пехотинцев и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Справка

Масштабные международные учения "Си Бриз-2019" (Sea Breeze-2019) начнутся 1 июля и будут проходить в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами из 17 стран НАТО будут выполнять задачи по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой.

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