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Espreso.tvОбщество"Очень настораживает". Команда Зеленского собирается установить двухпалатный парламент, как в федеративных странах, - Парубий

"Очень настораживает". Команда Зеленского собирается установить двухпалатный парламент, как в федеративных странах, - Парубий

Действующий президент Владимир Зеленский и его окружение намерены изменить Конституцию Украины в части обустройства высших органов государственной власти

Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

"Мы слышали отдельные идеи по этому поводу. В частности, о двухпалатном парламенте. И меня лично очень настораживают подобные идеи, потому что есть правило: двухпалатный парламент есть в тех государствах, которые имеют федеративное устройство. Где верхняя палата - это представители территорий, федеральных образований и нижняя палата - это уже партийно-пропорциональная система", - рассказал он.

Кроме того, отметил Парубий, его очень настораживает когда "для так называемых ЛНР-ДНР надо дать автономию и особый статус".

"Для меня эти идеи связаны. И эти идеи (воплощаются - ред.) не только из-за изменений в Конституцию, но из-за очень странных действий в отношении российского агрессора и в отношении российских войск. Для меня было большим удивлением и большой тревогой, не только удивлением, когда пришел приказ покинуть украинские позиции в Станице Луганской ", - подчеркнул спикер парламента.

  • Напомним, в День Конституции, 28 июня 2019 года, представитель президента Зеленского в Верховной Раде, доктор юридических наук Руслан Стефанчук анонсировал внесение изменений в Конституцию в течение ближайшего года .
  • Для того чтобы менять Конституцию, у инициаторов предлагаемых поправок должна быть в Верховной Раде поддержка в объеме не менее 300 голосов, которые называются конституционным большинством.
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