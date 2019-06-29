"Это оскорбление ООН", - Волкер о выдвинутых Россией условиях освобождения моряков из Украины
Об этом спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер заявил в комментарии Polygraph.info , что является совместным проектом Голоса Америки и Радио Свобода, пишет Украинская правда .
"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине присоединиться к уголовному расследованию по морякам является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины", - говорится в публикации.
"Это была ловушка", - охарактеризовал Волкер "предложение" россиян у себя в Twitter .
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Кроме того, в общении с журналистами американский политик подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинцев после решения Международного морского трибунала, а не продолжать держать их у себя, что является "незаконным".
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