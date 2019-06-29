"Это оскорбление ООН", - Волкер о выдвинутых Россией условиях освобождения моряков из Украины

29 июня, 2019, 09:27

Заявленное Россией предложение о передаче захваченных ею украинских моряков Украине на условиях гарантии, что они продолжат отбывать назначенный российским судом срок в украинской тюрьме, является оскорбительным как с правовой, так и с политической точки зрения

Об этом спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер заявил в комментарии Polygraph.info , что является совместным проектом Голоса Америки и Радио Свобода, пишет Украинская правда .

"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине присоединиться к уголовному расследованию по морякам является оскорблением правосудия, поскольку не было никаких оснований для их задержания, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины", - говорится в публикации.

"Это была ловушка", - охарактеризовал Волкер "предложение" россиян у себя в Twitter .

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Кроме того, в общении с журналистами американский политик подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить украинцев после решения Международного морского трибунала, а не продолжать держать их у себя, что является "незаконным".