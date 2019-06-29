"Если мир означает все потерять, то это не будет мир, это будет капитуляция", - глава УГКЦ

29 июня, 2019, 12:41

Мы уже много заплатили за нашу свободу, за право быть собой, поэтому война не может закончиться миром любой ценой

Такое мнение высказал патриарх Святослав в интервью РИСУ.

"О войне мы много говорим. Без сомнения, война не может закончиться миром любой ценой. Мы уже много заплатили за нашу свободу, за право быть собой. Если мир означает все потерять, то это не будет мир, это будет капитуляция. Поэтому мир абсолютно невозможен без справедливости ", - отметил он.

"Мы говорим именно о справедливом мире, в том числе для тех, кого убили, кто стал невинной жертвой, кто потерял на фронте своих детей ... Мир должен базироваться на уважении боли другого человека. Без такого мира, который основывается на правде, которая является источником справедливости, мы не можем говорить ни о каком окончании войны. Я думаю, что всем это надо осознать. Если теперь под словом "мир" понимают любой ценой - согласие на условия агрессора - тогда мы фальшивим само понятие мира как такового ", - отметил глава УГКЦ.